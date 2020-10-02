Ми говоримо про одну соціальну і економічну територію. Вся історія України тісно пов`язує Київ і Київщину. Сьогодні я хочу запропонувати варіант – як Київщина може допомогти Києву на взаємовигідних умовах. Не враховуючи умовно європейський Москву і Стамбул, столиця України по кількості забудов сьогодні вийшла по Європі на перше місце і, відповідно, по кількості заторів.

Тому сьогодні необдумана політика влади по скороченню районів, кількості робочих місць може призвести до катастрофи сусідніх до Києва міст. Натомість в Києві бракує садочків і шкіл, соціальної і правової інфраструктури загалом. Натомість, в області відбувається переселення в міста.

Ми маємо проект, який наша команда хоче реалізувати, коли прийде до Київської міської ради та Київської обласної ради. Він передбачає переселення всіх структур управління областю в міста та містечка поблизу. Дивна і цинічна ситуація, коли чиновники, які опікуються областю, сидять в Києві на Печерську. Тому ми зробимо все, щоб Київська обласна рада проводила свої засідання в Переяславі. Це знакове місто і вони будуть розуміти, що не треба повторити помилок Переяславської ради, а працюватимуть в інтересах України. Київська обласна адміністрація може працювати в Білій Церкві, а обласні управління міліції, СБУ чи автодору можуть працювати в ліквідованих центральною владою районних центрах для того, щоб зберегти приміщення і залучити людей з вищою освітою і кваліфіковані кадри для працевлаштування. Наприклад, в Згурівці може працювати й обласний автодор. Сьогодні ми бачимо, що маса коштів вкладаються в трасу на Москву, а ті дороги, які нам з вами потрібні, залишаються без уваги.

Таким чином, перенісши державні структури в приміщення районів, ми зможемо звільнити декілька десятків дошкільних закладів, які сьогодні займають чиновники правоохоронних структур в Києві. Таким чином ми зупинимо тотальну забудову в столиці та збережемо робочі місця для освіченого населення в ОТГ.

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