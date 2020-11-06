Як будують метро на Виноградар у Києві: відео з тунелю

Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар у Києві йде за графіком.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу та показав відео, як прокладають тунель від майбутньої станції "Мостиська" в напрямку станції "Сирець" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Представники "Київметробуду" запевнили, що в повному обсязі отримують фінансування від міста. І роблять все, щоб в грудні 2021-го ми відкрили дві нові станції метро на Виноградар", – сказав він.

За словами мера, також триває процес бетонування тунелів від "Мостицької" до станції "Проспект Правди". Там уже змонтували понад 100 метрів перегону.

"Щодо тунелепрохідницького щита "Галина" – саме так він називається – ми запустили його півтора місяці тому. Цей комплекс уже пройшов 280 метрів у напрямку станції "Сирець". Зараз він вийшов на проєктну потужність, і приблизно за п'ять місяців прокладе тунель у напрямку станції "Сирець" довжиною в 1300 метрів", – зазначив Кличко.

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