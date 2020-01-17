"Я не відмовляюся": Ткаченко розкрив плани на вибори мера Києва

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету Ради з інформаційної політики Верховної Ради Олександр Ткаченко заявив, що не відмовляється від планів стати мером Києва.
Своєю позицією політик поділився в коментарі радіо "НВ". Нардеп зазначив, що доля Києва для нього – пріоритет, але додав, що зараз рано що-небудь стверджувати.
"Від інтересу в Києві я не відмовляюся. Я хочу цього виклику. Але політика – це мистецтво компромісів, і просто йти в кампанію, в якій ти будеш брати участь, а не перемагати, мені б не хотілося, тому я зараз такий обережний в оцінках", – заявив Ткаченко.
Ткаченко розкрив плани на вибори мера Києва
depo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що висуванцем від партії на місцевих виборах у Києві на посаду мера столиці стане Ткаченко.
Нардеп розповів, що у Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Новий Київ".
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