Грандіозне зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю" повертається у 5D

На ВДНГ повертається легендарне зимове шоу світового рівня "Winterra. Легенда казкового краю".

Шоу покажуть у новому для українського глядача форматі – 5D: актори будуть відігравати ролі та взаємодіяти з залом у п’яти площинах концерт-холу.

Слідкуючи за перфомансом на сцені, епізодами з обох боків залу та посеред партеру, а також за номерами під стелею, глядачі опиняться у самому епіцентрі подій. Шоу буде доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом. В історії дещо змінять сюжетну лінію та збільшать кількість хореографічних та акробатичних номерів, у порівнянні з попереднім сезоном. Прем'єра шоу відбудеться 12 грудня.

На час зимових свят Концерт-Хол ВДНГ перетвориться на казковий край Winterra, де панує Мороз, в існування якого майже ніхто не вірить. Хід історії під силу змінити лише головному герою – старшому братові – який долатиме холод, хуртовину та безліч перешкод, щоб віднайти Мороза та повернути молодшого брата додому.

В основу цьогорічного шоу "Winterra. Легенда казкового краю" лягли 5 D-складових: Dобра історія,Dрайвовітанцювальні та акробатичні номери,Dивовижний вокал, що звучатиме наживо,Dорогоцінні спогади дитинства та Dійство, яке варто побачити. Квитки на перші покази "Winterra. Легенда казкового краю" вже доступні на офіційному сайті.

Акторський склад цього року поповниться професійними акробатами та гімнастами. Проте головні герої, яких полюбили глядачі в минулому сезоні, залишаться незмінними.

Роль Мороза зіграє провідний актор театру "КОЛЕСО" Едуард Кіхтенко, старшим братом, який відправиться в край Winterra, стане учасник численних музичних конкурсів та переможець "Слов’янського базару" Олександр Балабанов, а Розповідачем виступить харизматичний співак і телеведучий Василь Звєрєв. Вони не тільки будуть дивувати глядачів акторською грою, а ще й розповідати історію в піснях, які спеціально для шоу написав Юрій-Юркеш Юрченко.

Організатором шоу традиційно виступила компанія StarLight Entertainment, відома популярними постановками "Вартові Мрій" та "Дім Таємничих Пригод".

Нагадаємо, вперше шоу "Winterra. Легенда казкового краю" було представлено українській аудиторії минулої зими. За сезон шоу відвідали понад 50 000 глядачів зі всієї країни.

Де: Концерт-хол ВДНГ (павільйон № 9), просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 12 грудня 2019 - 19 січня 2020.

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