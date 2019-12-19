"Вирізувати як кроликів!" Протестувальник під Радою пригрозив нардепам

Один із учасників акції протесту під Верховною Радою проти запровадження ринку землі в Україні різко висловився на адресу народних депутатів, які зібралися голосувати за відповідний законопроєкт.
Зокрема у коментарі журналістам чоловік сказав, що сам документ навіть не читав, але вважає, що у такому вигляді закон ухвалювати не можна. Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook кореспондентка "Еспресо" Марина Данилюк-Єрмолаєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Не читав, але я проти продажу української землі", – зізнався він.
Протестувальник різко висловився щодо нардепів і ринку землі
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Крім цього, літній чоловік поділився думкою стосовно того, що буде, коли парламентарі таки проголосують за законопроєкт щодо продажу української землі в наявному вигляді.
"Якщо вони це зроблять, ми їх будемо тихенько вирізувати як кроликів!" – заявив протестувальник.
Водночас у коментарях під відповідним дописом люди припускають, що дідусь прийшов на мітинг "відпрацьовувати свої гроші", маючи на увазі, що деякі з мітингувальників проплачені.
Скріншот
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Скріншот
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, під Верховною Радою знову зібралися протестувальники, а правоохоронці, через анонсування чергових протестів, у посиленому режимі охороняли публічну безпеку та порядок у Києві.
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