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19 грудня • оновлено в 16:15
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"Вирізувати як кроликів!" Протестувальник під Радою пригрозив нардепам

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Один із учасників акції протесту під Верховною Радою проти запровадження ринку землі в Україні різко висловився на адресу народних депутатів, які зібралися голосувати за відповідний законопроєкт.

Зокрема у коментарі журналістам чоловік сказав, що сам документ навіть не читав, але вважає, що у такому вигляді закон ухвалювати не можна. Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook кореспондентка "Еспресо" Марина Данилюк-Єрмолаєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не читав, але я проти продажу української землі", – зізнався він.

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Протестувальник різко висловився щодо нардепів і ринку землі

Протестувальник різко висловився щодо нардепів і ринку землі

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Крім цього, літній чоловік поділився думкою стосовно того, що буде, коли парламентарі таки проголосують за законопроєкт щодо продажу української землі в наявному вигляді.

"Якщо вони це зроблять, ми їх будемо тихенько вирізувати як кроликів!" – заявив протестувальник.

Водночас у коментарях під відповідним дописом люди припускають, що дідусь прийшов на мітинг "відпрацьовувати свої гроші", маючи на увазі, що деякі з мітингувальників проплачені.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Скріншот

Скріншот

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, під Верховною Радою знову зібралися протестувальники, а правоохоронці, через анонсування чергових протестів, у посиленому режимі охороняли публічну безпеку та порядок у Києві.

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Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Акції протесту в Києві Ринок землі в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України депутат законопроект земля видео
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фил филька
фил филька
не читал но надо вырезать как кроликов. мда... с такими упоротыми активистами страна будут лететь в пропасть ускоряя ход)
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Самое смешное: сам документ даже не читал, но считает, что в таком виде закон принимать нельзя. Кто-нибудь может мне объяснить логику этого индивида ?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Хотя догадываюсь, что его никакой документ не устроит, останавливающий эту вакханалию в Киеве и заставляющий таких де-би-лов идти работать !
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Одна здравая мысль. Как кроликов))). Надо сейчас начинать. Потом поздно будет.
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