"Виносив доньку на руках": що сталося з літаком в аеропорту "Київ"

Літак, який здійснив екстремальну посадку в четвер, 14 червня, в аеропорту "Київ", не горів.

Про це OBOZREVATEL повідомила прес-секретар аеропорту Галина Богданенко. "Літак перед посадкою не горів, це точно. Дійсно, він викотився за злітно-посадкову смугу на грунт. Стояла злива, тому земля виявилася занадто м'якою, і він загруз, шасі отримали пошкодження. При цьому він зачепив ліхтарі, завалився на бік і пошкодив крило", - розповіла Богданенко.

За її словами, чорні ящики відразу вилучили, і зараз авіаексперти проводять розслідування. "Тут може бути комплекс причин. Технічний стан літака, помилка пілота, погодні умови. Увечері йшов сильний дощ, була гроза, сильний вітер. Але зчеплення шасі з землею були в нормі, і така погода дозволяла садити літак", - каже Богданенко.

Також в аеропорту кажуть, що ніхто з пасажирів не постраждав. "Так, був стрес у людей, шок. Але травм ніхто не отримав".

Однак один з пасажирів рейсу Іван повідомив OBOZREVATEL, що медики до терміналу приїхали за півтори години. "Я сидів у п'ятому ряду. При посадці літак занесло зі злітної смуги вліво. Дим був - це факт. Що саме горіло не скажу, оскільки на руках виносив свою доньку. Я пам'ятаю, що хтось кричав, що загорілося колесо. Пізніше в терміналі один з пасажирів, який сидів у лівій частині, говорив, що перед посадкою задиміло ліве крило. В Анталії літак компанії "Bravo" затримали на три години, до ладу не пояснили чому. Сказали, мовляв, затримка після прибуття в Туреччину", - сказал Іван.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація під час приземлення в аеропорту "Київ" була складнішою, ніж стверджують представники "Жулян". Про це заявила пасажирка авіарейсу 4406 Анталія-Київ Олександра