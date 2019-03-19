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Винесло двері і вікна: в Києві прогримів потужний вибух в житловому будинку

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У Дніпровському районі Києва в житловому будинку за адресою Стальського, 30 прогримів сильний вибух.

Як передає "Інформатор", НП сталася близько 17:43. За попередньою інформацією, в під'їзді вибухнула граната або вибух-пакет. На місце події виїхали співробітники поліції, медики і кілька пожежних машин.

Вибух пошкодив вікна на другому поверсі, а також виніс двері під'їзду. Правоохоронці повідомили, що постраждалих немає, проте мешканців в будинок поки що не пускають через загрозу витоку і вибуху газу.

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За словами очевидців, вони бачили чоловіка, який тікав після того, як пролунав вибух.

Винесло двері і вікна: в Києві прогримів потужний вибух в житловому будинку

"Київ оперативний"

Винесло двері і вікна: в Києві прогримів потужний вибух в житловому будинку

"Київ оперативний"

Винесло двері і вікна: в Києві прогримів потужний вибух в житловому будинку

"Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованому Луганську прогримів сильний вибух біля житлового будинку, де була закладена бомба.

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Місце
УкраїнаКиїв
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