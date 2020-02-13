Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Відео Кличко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він наголосив, що роботи тривають за будь-якої погоди. Зокрема, продовжують будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній вал.

"Сьогодні фахівці встановили в проектне положення металоконструкцію прогонової будови вагою у 500 тонн! Роботи виконували за допомогою супердомкратів з Нідерландів, що працювали і на будівництві Шулявського шляхопроводу", – написав мер столиці.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Він також зазначив, що встановлена металоконструкція стане основою повороту з Верхнього валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу через Дніпро в цьому місці вже збудовані. І тепер тривають підготовчі роботи до бетонування прогонової будови.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Працюють фахівці і над частковим демонтажем старого мосту на Рибальський острів.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом!", – наголосив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram