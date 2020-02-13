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13 лютого • оновлено в 16:25
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Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

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Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Відео Кличко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він наголосив, що роботи тривають за будь-якої погоди. Зокрема, продовжують будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній вал.

"Сьогодні фахівці встановили в проектне положення металоконструкцію прогонової будови вагою у 500 тонн! Роботи виконували за допомогою супердомкратів з Нідерландів, що працювали і на будівництві Шулявського шляхопроводу", – написав мер столиці.

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Він також зазначив, що встановлена металоконструкція стане основою повороту з Верхнього валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу через Дніпро в цьому місці вже збудовані. І тепер тривають підготовчі роботи до бетонування прогонової будови.

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Працюють фахівці і над частковим демонтажем старого мосту на Рибальський острів.

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

"Ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом!", – наголосив Кличко.

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а Кличко не сказал почему 1 погонный метр Шуляского путепровода в 2,5 раза дороже, чем 1 погонный метр Крымского моста с 4 полосами движения и 2 колеями ж/д дороги?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. В декабре 2003 года строительство моста было возобновлено.".... 27 лет. Вашу мамашу...
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