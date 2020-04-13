Відкрив стрілянину на дорозі: у Києві затримали працівника агрохолдингу МХП Косюка

У Києві затримали консультанта з безпеки агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт", що належить Юрію Косюку, Віталія Бездітного. Він почав стрілянину по авто, яке нібито "підрізало" його.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Інцидент трапився близько 8 години вечора 11 квітня на Броварському проспекті. За словами Геращенка, Бездітний, рухаючись на власному Range Rover по Набережному шосе побачив як, на його думку, водій BMW при зміні смуг не надав йому перевагу в русі прямо.

Бездітний наздогнав авто, зробив постріл у вікно і поїхав в невідомому напрямку. Прибулі на місце НП правоохоронці помітили на склі вікна передніх дверцят з правої сторони круглий отвір і тріщини. На щастя, водій не постраждав. У той же день Бездітний був затриманий.

Віталій Бездітний Антон Геращенко \ Facebook

"Під час проведення обшуку автомобіля марки "Range Rover" працівниками поліції вилучено: предмет схожий на пістолет, 13 предметів схожих на набої, 1 предмет схожий на набій 9 мм, розкладний металевий предмет схожий на телескопічну палицю (дубинку), предмет схожий на ніж, предмет схожий на гвинтівку№16-Р6307", – зазначив Геращенко.

Нині Бездітному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

"Поки що йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві з використанням зброї, але якщо під час слідства виявіться, що його постріл міг бути смертельним, то звинувачення може бути перекваліфіковано на статтю 115 – замах на навмисне вбивство", – додав заступник міністра.

Він зауважив, що минулого року підозрюваний вже стріляв в іншого водія, але досі не поніс за це покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня в Києві невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

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