Відбулася штовханина: у Києві поліція зі скандалом зачистила намет із мітингувальниками. Фото і відео

Правоохоронці у повній амуніції демонтували армійський намет під будівлею Нацбанку на вулиці Інститутській у Києві, де проходила акція проти корупції, та поштовхалися з мітингувальниками.

Як зазначають у пресслужбі поліції Києва, після того, як представники громадської організації відмовилися демонтувати встановлений військовий намет, його прибрали правоохоронці. Проводиться перевірка, а відтак події буде надана правова кваліфікація (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Зранку представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги", – написали у поліції.

Акція під НБУ "СтопКор"

Мітингувальники звернулися до поліції із заявою про пошкодження намету, тому на місце події прибула слідчо-оперативна група. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції.

Зазначимо, що під стінами Національного банку відбувається акція проти корупції у відомстві.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, у Києві затримали головного фахівця Національного банку України при спробі заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

А у четвер, 7 листопада, у Києві затримали головного юрисконсульта Національного банку України під час передачі хабара у розмірі 15 тисяч доларів за сприяння в отриманні ліцензії на обмін валюти.

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