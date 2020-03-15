"Від вірусів та грипу": у Києві безкоштовно роздавали марлеві маски

У Святошинському районі Києва народний депутат від "Слуги народу" роздавав городянам марлеві маски, які можуть захистити від грипу або застуди.

Випадковим свідком "акції" став журналіст OBOZREVATEL, який і вирішив зробити кілька відео. Як виявилося, маски роздавав місцевий нардеп Микола Тищенко.

За його словами, він вирішив допомогти громадянам з марлевими масками, які зараз купити в магазинах і аптеках досить дорого. "Я вийшов без камер, просто захотів роздати людям маски, поговорити з ними. Часто так роблю насправді, іноді можу про це написати в своїх соціальних мережах, а іноді і зовсім нікому не говорю", – пояснив Тищенко.

Він також пояснив, що за годину роздав кілька десятків масок, поговорив з людьми і поділився порадами, як не захворіти на грип.

"Зараз на слуху у всіх коронавірус. Логічно, що повністю убезпечити себе неможливо, але є слушні поради. Ось я дотримуюся елементарних правил гігієни, мию руки, періодично полоскаю рота, не ходжу на мітинги та акції. Сподіваюся, що зараз потеплішає і захворюваність піде на спад", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ не планують закривати на в'їзд і виїзд в разі виявлення в місті хоча б одного хворого коронавірусів COVID-2019.

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