Верещук зробила заяву про Шлапак і Комарницького у списках 'Слуги народу'

До виборчих списків у Київраду від партії "Слуга народу" не будуть включатися депутатка Алла Шлапак та колишній депутат Київради Денис Комарницький.

Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV зробила кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук. "Такої розмови навіть ніколи не було", – наголосила вона.

Політик прокоментувала чутки про те що ці особи підуть на вибори за списком "Слуги народу". "Це неправда, це чорний піар. Пані Шлапак йде від "Батьківщини", я з нею не знайома, і вона ніколи не претендувала у список. Навіть розмови такої не може бути. Пані Шлапак – спеціаліст в інших справах", – сказала Верещук.

Вона додала, що подібне питання не обговорювалося і щодо Комарницького. "Ми шукали інформацію в інтернеті, і навіть якщо було згадування, яке прив’язувало тих чи інших кандидатів до пана Комарницького, до його бізнес-структур, до його фірм і так далі, я була категорично проти, щоб такі люди потрапляли до Київради", – заявила політик.

"Ми маємо усувати договорняки, схематози, людей смотрящих, забудовників і так далі від управління містом. Вони на сьогодні окупували владу, і я не можу собі дозволити, щоб це продовжувалось наступних п’ять років", – заявила Верещук.

Як писав OBOZREVATEL, Київська виборча комісія підвела підсумки: до міської ради проходять п'ять партій. "Обозреватель" підрахував, що депутатський корпус оновився на 60%, половина обранців народилися в Києві, а кожен п'ятий – жінка.