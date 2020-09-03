Верещук під час знімання ролика "літала" над Києвом.

Кандидатку у мери Києва, народну депутатку партії "Слуга народу" Ірину Верещук протролили у мережі через, ймовірно, знімання рекламного ролика для виборчої кампанії.

Зокрема, на Facebook-сторінці "Рукавички Кличка" з'явилося відео, як Верещук, яка була вдягнена в жовтий плащ і тримала у руках зелену парасольку, "літає" над Києвом. У мережі її порівняли із Мері Поппінс.

"Пані-мері ніяк не може повернутися", – сказано в підписі до ролика. У коментарях користувачі також провели паралелі із Поппінс.

Верещук під час знімання ролика "літала" над Києвом: у мережі її порівняли з Мері Поппінс. Відео Facebook / Рукавички Кличка

"Меррі Попінс дасвіданя", – написав користувач Сергій Мельничук.

Верещук під час знімання ролика "літала" над Києвом: у мережі її порівняли з Мері Поппінс. Відео Facebook / Рукавички Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка партії "Слуга народу", кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де розташований район Пріорка у столиці.

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