Вбивцею співробітника державної охорони виявився відомий боксер: названо ім'я

У вбивстві 26-річного співробітника Управління державної охорони підозрюється боксер Петро Очеретяний.

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram, він особисто прийшов разом з адвокатом в Печерське управління поліції і здався правоохоронцям.

За інформацією поліції, підозрюваному загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).

З ним проводять першочергові слідчі дії. Ймовірно, що запобіжний захід 36-річному чоловікові оберуть уже в п'ятницю, 4 січня.

Петро Очеретяний раніше був професійним боксером, виступав у важкій вазі (до 90 кг). За даними BoxRec, його перший бій відбувся в 2005 році, а останній — в 2009-му. Всього в кар'єрі боксера значиться понад 10 поєдинків, лише в одному з них він програв.

Петро Очеретяний ringside24.com

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді в Києві психічно хворий чоловік ледь не вбив полковника Збройних сил України у відставці. Врятувати йому життя вдалося дочки, яка буквально відтягали неадекватного нападника від свого батька.