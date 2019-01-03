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Вбивцею співробітника державної охорони виявився відомий боксер: названо ім'я

32.9тЧитати матеріал російською

У вбивстві 26-річного співробітника Управління державної охорони підозрюється боксер Петро Очеретяний.

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram, він особисто прийшов разом з адвокатом в Печерське управління поліції і здався правоохоронцям.

За інформацією поліції, підозрюваному загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).

З ним проводять першочергові слідчі дії. Ймовірно, що запобіжний захід 36-річному чоловікові оберуть уже в п'ятницю, 4 січня.

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Петро Очеретяний раніше був професійним боксером, виступав у важкій вазі (до 90 кг). За даними BoxRec, його перший бій відбувся в 2005 році, а останній — в 2009-му. Всього в кар'єрі боксера значиться понад 10 поєдинків, лише в одному з них він програв.

Петро Очеретяний

Петро Очеретяний

ringside24.com

Вбивцею співробітника держохорони виявився відомий боксер
Вбивцею співробітника держохорони виявився відомий боксер

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді в Києві психічно хворий чоловік ледь не вбив полковника Збройних сил України у відставці. Врятувати йому життя вдалося дочки, яка буквально відтягали неадекватного нападника від свого батька.

Місце
УкраїнаКиїв
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Скромняшки, а что не пишите, что шестерка из охранки перед тем как скопытиться успела продемонстрировать рвотные и фекальные массы, доказывая свою крутизну. Главное то, что его кореша зассали, и спортсмен спокойно ушел со своими собачками.
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
быдло украинское из охранки Вальцмона решило наехать на прохожего, но получив в кастрюлю, изгадило шаровары и издохло. В следующий раз такие укросвиньи будут думать прежде чем изгаляться на людьми.
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Отмажут! Буть ты килер, буть ты вор - всех отмоет прокурор (Лига смеха)!
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Он Алекс
Он Алекс
Dobrzhanskiy Vitaliy, ты попутало страны.. в раске федераске отмажут,а в Украине он сядет...
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