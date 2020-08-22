Вандали понівечили "дівчинку з колоском" біля музею Голодомору в Києві. Фото

У ніч на суботу, 22 серпня, в Києві біля меморіального комплексу пам‘яті жертв Голодоморів була сплюндрована дівчинка з колоском – один із символів пам‘яті всіх українців про геноцид.

Про це повідомили на сайті музею. Також у коментарі BBC News Україна генеральна директорка музею Олеся Стасюк повідомила, що зловмисників було троє.

"Вночі троє невідомих зірвали постамент. Слава богу, сам пам'ятник не пошкоджений, бо вони не могли його підняти, він дуже важкий", – розповіла вона.

За її словами, все вказує на спланованість акції, оскільки охоронців порушники відволікали під виглядом п'яних, але скульптуру зірвати дуже важко, тим більше в стані алкогольного сп'яніння.

"Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам'яттю українського народу", – додала вона.

Наразі скульптуру забрали на реставрацію і мають повернути протягом місяця.

Також про інцидент у своєму Facebook повідомив громадський активіст Андрій Смолій. Він наголосив, що за 12 років існування меморіалу його елементи і символи ще ніколи не знищувались.

"Але у 2020 році, на 7 році війни з‘явились ті, що осміліли, отримали снагу знищувати історичну пам‘ять", – обурився Смолій.

"Дівчинку з колоском" понівечили вандали. Facebook Андрія Смолія

Також він висловив припущення, що до інциденту причетні "рашисти і кремлівська нечисть".

Смолій зазначив, що керівництво музею обіцяє відновити пам‘ятник у найкоротші терміни і висловив надію на краще.

"Але факт є фактом. Спочатку "какая разніца", потім знищення національнї пам’яті, а далі московська окупація", – застеріг громадський діяч.

Вандали понівечили символ пам'яті про Голодомор у Києві. Facebook Андрія Смолія

Керівництво музею обіцяє відновити пам‘ятник у найкоротші терміни. Facebook Андрія Смолія

Активіст повідомив про понівечення символу Голодомору у Києві. Facebook Андрія Смолія

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців вразив пам'ятник Героям України, кіборгам, які захищали Донецький аеропорт від проросійських найманців у 2014 році, встановлений під Одесою. Він незвичний тим, що фігури кіборгів на ньому поступово зникають.

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