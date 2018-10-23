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У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео

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У Києві в понеділок, 22 жовтня, перекинулася військова вантажівка.

Аварія сталася біля Дарницького мосту — на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе, передає "Киев.Оперативный".

"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що з військовослужбовцями", — йдеться у повідомленні.

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У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео
У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео
У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео
У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео

За інформацією ТСН, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, і машина перекинулася на бік. Загиблих і постраждалих у результаті ДТП немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
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