У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео

У Києві в понеділок, 22 жовтня, перекинулася військова вантажівка.
Аварія сталася біля Дарницького мосту — на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе, передає "Киев.Оперативный".
"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що з військовослужбовцями", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ТСН, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, і машина перекинулася на бік. Загиблих і постраждалих у результаті ДТП немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході.
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