У Києві перекинулася вантажівка з військовими: опубліковане відео

У Києві в понеділок, 22 жовтня, перекинулася військова вантажівка.

Аварія сталася біля Дарницького мосту — на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе, передає "Киев.Оперативный".

"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що з військовослужбовцями", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ТСН, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, і машина перекинулася на бік. Загиблих і постраждалих у результаті ДТП немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході.