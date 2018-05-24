Увага розшук! У Києві зник 9-річний хлопчик

У Києві зник 9-річний Михайло Бубнов.

"Бачили, як з вулиці Кирилівській сів у трамвай і поїхав в невідомому напрямку", - інформує KyivOperativ в Telegram-каналі.

Михайло був одягнений в сині тапки, сірі штани, футболку і чорну кепку (на кепці кілька значків).

Всіх, хто володіє інформацією про можливе місцезнаходження хлопчика, просять повідомляти за номером 102.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Києві пропала Олександра Пасенчук 2002 року народження.