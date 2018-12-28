УПЦ МП скликає термінові збори у Києві: що сталося

У Києві 28 грудня УПЦ Московського патріархату проведе єпархіальні збори священнослужителів на підтримку митрополита Онуфрія.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела. Зазначається, що подібні зібрання вже проводилися в багатьох єпархіях по країні.

Формальне їх завдання — публічне висловлення підтримки митрополиту Онуфрію (найчастіше це питання ставиться на голосування у відкритому режимі), про що пізніше широко повідомляється у публічній площині.

Митрополит Онуфрій Главком

Практика подібних зібрань обумовлена процесом переходів парафій УПЦ МП до ПЦУ. Особливо активно такі переходи відбуваються у Вінницькій області, також мають місце на заході України, зокрема у Львівській та Тернопільській областях.

УПЦ МП сподівається "придушити" цей процес тематичною інформаційною кампанією.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви.

Народний депутат Олександр Бригинець, один із авторів законопроекту, уточнив, що на виконання даних норм у релігійних організацій є два місяці. Якщо перейменування буде проігнороване, їх очікує скасування реєстрацій.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.