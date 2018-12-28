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УПЦ МП скликає термінові збори у Києві: що сталося

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У Києві 28 грудня УПЦ Московського патріархату проведе єпархіальні збори священнослужителів на підтримку митрополита Онуфрія.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела. Зазначається, що подібні зібрання вже проводилися в багатьох єпархіях по країні.

Формальне їх завдання — публічне висловлення підтримки митрополиту Онуфрію (найчастіше це питання ставиться на голосування у відкритому режимі), про що пізніше широко повідомляється у публічній площині.

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Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій

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Практика подібних зібрань обумовлена процесом переходів парафій УПЦ МП до ПЦУ. Особливо активно такі переходи відбуваються у Вінницькій області, також мають місце на заході України, зокрема у Львівській та Тернопільській областях.

УПЦ МП сподівається "придушити" цей процес тематичною інформаційною кампанією.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви.

Народний депутат Олександр Бригинець, один із авторів законопроекту, уточнив, що на виконання даних норм у релігійних організацій є два місяці. Якщо перейменування буде проігнороване, їх очікує скасування реєстрацій.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

Особа
митрополит Онуфрій
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Может люди хотят слушать богослужения на русском языке так давайте лишим их этого права это насилие и действительно проявление национализма в извращенной форме
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Интересно какое имеет право ВР вмешиватся в церковные дела переименовывать у нас ввроде по конституции свобода совести и вероисповедания все очень просто власть нарушает конституцию
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно зашатался под ануфрием стул - не оправдал оказанного "высокого доверия". Получил приказ от генерала гундяева собрать "верноподанных" на предмет измены "политправославию 43-го года"- погоны срывать будут. Не поможет - процесс перехода уже не остановить. Спекся гундяевский "опиум" в Украине.
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Фролов Анатолий
Фролов Анатолий
Santi Amonito, Когда Варфоломей будет лишать титула "патриарха" светлейшего Филарета, вы не встанет возле него, что бы поддержать владыку?
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