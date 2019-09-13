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13 вересня • оновлено в 12:18
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На Київщині масштабні пожежі: жителі б'ють на сполох через нудоту і безсоння

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Поблизу міста Українка Київської області уже декілька днів триває лісова пожежа, від диму страждають місцеві жителі.

Про це OBOZREVATEL розповіла мешканка селища Ольга Нос. "Сьогодні вже можна відкрити вікно, а до цього дві ночі не було чим дихати, ми не могли спати", – поскаржилася вона. За її словами, в попередні ночі, незважаючи на закриті вікна, "дим все одно просочувався, у мене дитина вчора всю ніч не спала".

Ольга сказала, що не зверталася за медичною допомогою, незважаючи на те, що "мою дитину нудило". На нудоту скаржилися й інші жителі міста, деякі з них викликали лікаря, – повідомила вона.

Лісова пожежа, ілюстрація

Лісова пожежа, ілюстрація

Google Images

"Сьогодні вже легше, але горло у мене досі дере", – зазначила жінка.

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"Пожежники, які працюють на місці, не виключають, що це міг бути підпал", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У п'ятницю вранці, 6 вересня, в Києві мікрорайон Позняки затягнуло чорним димом, а в повітрі відчувався неприємний запах. Місцеві жителі припустили, що на сміттєспалювальному заводі "Енергія" трапився викид, але влада розповіла про пожежу на вулиці Колекторній.

  • У понеділок, 9 вересня, біля села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території звалища. Саме місто Обухів повністю затягло димом. Жителі забили тривогу в соцмережах, повідомляючи, що через нього важко дихати.

  • У Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілася масштабна пожежа в лісовій зоні. Займання сталося поблизу станції метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів.

  • Того ж дня біля станції метро "Олімпійська" палали гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

  • У Святошинському районі Києва спалахнула велика пожежа в кіосках на проспекті Перемоги.

  • А в Шевченківському, на вулиці Бакинській, сталося загоряння в житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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