На Київщині масштабні пожежі: жителі б'ють на сполох через нудоту і безсоння

Поблизу міста Українка Київської області уже декілька днів триває лісова пожежа, від диму страждають місцеві жителі.

Про це OBOZREVATEL розповіла мешканка селища Ольга Нос. "Сьогодні вже можна відкрити вікно, а до цього дві ночі не було чим дихати, ми не могли спати", – поскаржилася вона. За її словами, в попередні ночі, незважаючи на закриті вікна, "дим все одно просочувався, у мене дитина вчора всю ніч не спала".

Ольга сказала, що не зверталася за медичною допомогою, незважаючи на те, що "мою дитину нудило". На нудоту скаржилися й інші жителі міста, деякі з них викликали лікаря, – повідомила вона.

Лісова пожежа, ілюстрація Google Images

"Сьогодні вже легше, але горло у мене досі дере", – зазначила жінка.

"Пожежники, які працюють на місці, не виключають, що це міг бути підпал", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL:

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