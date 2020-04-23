"Закопали гірше за собаку": українка розповіла про жахи похорону пацієнта з підозрою на COVID-19 у Василькові

Родичка померлого пацієнта лікарні у Василькові Київської області розповіла про моторошні подробиці того, як нелюдяно там ховають людей із підозрою на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вона переконана, що лікарі там співпрацюють із ритуальними службами і ховають померлих від інших хвороб за правилами для пацієнтів із COVID-19. Про це пише "Страна.ua".

Так, за словами Валентини Василівни, в місті тільки одна ритуальна фірма офіційно має право займатися похованням померлих від коронавірусу. В лікарні ж, навіть якщо результати тесту не встигли прийти, тиснуть на родичів, щоб ті зверталися саме до цієї служби. Водночас жінка стверджує, що там значно завищили ціну і за документами поховали живу людину.

"Помер мій сват, йому декілька разів відмовляли в госпіталізації, у нього не було температури, обстеження показало пневмонію. В інфекційне відділення його привезла моя донька, а не "швидка". Подзвонила головлікарці й запитала, чому його не переводять у реанімацію, адже йому потрібна була операція, але мені відповіли, що тоді всі медики виявляться в відділенні інтенсивної терапії..." – розповіла Валентина Василівна.

Вона додала, що стан її свата тільки погіршився. Жінка сама епідеміолог, тому, каже, їй було зрозуміло, що це не картина коронавірусу. Але чоловіку не надали необхідну допомогу і він помер.

"Йому під час виписки написали, що у нього ниркова недостатність на фоні цукрового діабету. Але головлікарка морально почала тиснути на дітей, що потрібно поховати швидко, хоча навіть результати тесту на COVID-19 не прийшли – мовляв, у нього стояла тільки підозра", – повідомила родичка померлого.

За її словами, головна лікарка наполягала, щоб чоловіка за всіма правилами хворих на коронавірус поховала приватна ритуальна фірма "Петро Великий", розташована на території цього медзакладу.

"Але згідно з постановою головного санітарного лікаря України, поховання має бути в рукавичках, а не в спецкостюмах. Нам виставили рахунок майже 25 000 гривень, тому я запитала у медикині: чи віддадуть нам тіло, якщо ми хочемо, щоб цим зайнялася інша фірма, набагато дешевше, ніж ця. Відповіла, що так, якщо вони будуть у захисних костюмах", – згадує Валентина Василівна.

Вона підкреслила, що у Василькові тільки цій організації дозволено ховати хворих на коронавірус, а всім іншим ні. Тому її зятю довелося заплатити всю суму і тоді небіжчика одразу відвезли на цвинтар, хоча родичам сказали, що похорони почнуться пізніше.

"Виявилося, що у цієї приватної фірми є доступ до моргу, хоча він належить держструктурі. Ми тільки під'їхали, а мого свата вже закопують, бризкають якимись балонами, всі в костюмах, кричать, щоб ми не підходили. Сусіди за цим спостерігають. Ми не дали дозакопати, привезли священика", – додала жінка.

Її, зокрема, обурило те, як проходили похорони, і що в документах помилково вказали ім'я не небіжчика, а зятя – тобто, живу людину.

"Мій сват був активною по життю людиною, у Василькові його знали, він працював заступником директора хлібокомбінату, а його, вибачте, гірше, ніж собаку закопали. Ба більше, дали виписку, де вказано ім'я зятя... Потім прийшов результат тесту на коронавірус – негативний..." – підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дуже дорого померти від коронавірусу. Як би цинічно це не звучало, але вартість традиційних похоронів людини, яка померла від COVID-19, становить приблизно 1000 доларів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!