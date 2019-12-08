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8 грудня • оновлено в 14:29
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У центрі Києва сталася смертельна аварія: фото і відео 18+

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У центрі Києва сталася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Повідомляє Інформатор. Аварія сталася в ніч на неділю, 8 грудня. Audi занесло і викинуло на зустрічну смугу в Skoda (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Audi рухався по Володимирському спуску в напрямку Поштової площі. Через перевищення швидкості автомобіль занесло на бруківці і він боком вилетів на зустрічну смугу, прямо в лоб Skoda. Усередині транспортних засобів знаходилося п'ять чоловік.

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

інформатор

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Пасажирку Audi врятувати не вдалося. Дівчину намагалися відкачати, але, як кажуть медики, вона отримала травми шиї несумісні з життям. Ще чотири людини (по дві з кожного авто) доставлені в лікарню.

За словами очевидців ДТП, кілька з них у важкому стані. Причини трагічної аварії буде встановлювати слідство.

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

інформатор

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

інформатор

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

інформатор

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

У центрі Києва сталася смертельна ДТП

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному з найнебезпечніших розворотів в Київській області в районі с. Круглик і Віти-Поштової (Одеська траса) відбулося ДТП. Пошкодження отримали до десятка автомобілів

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Червоний Данило
Червоний Данило
и снова пи-дорок на евробляхе! а зеля все отсрочивает евробляхеров! пожинай су-ка плоды своей ту-пости!
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
...и снова евробляха.
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