У центрі Києва прогримів вибух: двоє загиблих. Перші подробиці

На вулиці Пушкінській, 34 у центрі Києва ввечері у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух, у результаті якого загинули дві особи.

Про це повідомляється на сторінці Києва Оперативного в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що один житель столиці загинув на місці. Другого забрала карета швидкої допомоги, проте по дорозі він помер від отриманих поранень. За попередніми даними, вибухнула граната.

За даними користувача Олексія Малютіна, осколкові поранення отримала також дівчина, яка проходила повз. Її госпіталізували. Чоловіки ж, які загинули, сиділи на сходинках бару "Пророк". За словами очевидців, вони крутили гранату. Також за попередньою інформацією, один із них був учасником АТО на Донбасі.

На місце НП прибули поліцейські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов у парку Партизанської слави.

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