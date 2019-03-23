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У центрі Києва "мажор" на елітному спорткарі обстріляв авто через ДТП: фото НП

1.3тЧитати матеріал російською

У Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це сталося під час суперечки через ДТП.

У процесі конфлікту порушник дістав пістолет і почав стріляти по машині опонента, повідомляє прес-служба Національної поліції в Києві.

Правоохоронці уточнили, що три автомобілі — "Мазератті", "Тойота" та "КІА" рухалися Парковою дорогою, а при виїзді на вулицю Грушевського зіткнулися на дорозі. Чоловіки почали суперечку, і водій "Мазератті" дістав зброю і почав стріляти по "КІА". Після цього зловмисник, залишивши свій автомобіль, зник з місця події.

НП в центрі Києва

НП в центрі Києва

"Київ Оперативний"

НП в центрі Києва

НП в центрі Києва

"Київ Оперативний"

НП в центрі Києва

НП в центрі Києва

"Київ Оперативний"

Новини
У Києві посеред вулиці зчинилася стрілянина: загинув водій елітного авто

Водій обстріляної "КІА" — 27-річний киянин не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та експерти-криміналісти. Правоохоронці вилучили відстріляні гільзи, які направлять на експертизу.

Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Зараз правоохоронці проводять всі необхідні заходи для встановлення і затримання стрілка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого біля ресторану в центрі Києва чоловік вночі влаштував стрілянину з рушниці. Це сталося на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin Sheinker. Прибулі на місце поліцейські зупинили легковий Mercedes, в якому знаходилися чотири людини і які вели себе агресивно.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Національна поліція України
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