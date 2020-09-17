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У ресторані в центрі Києва прогримів вибух: стала відома назва закладу. Фото та відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
23,3 т.

  • Подія трапилася на кухні ресторану "Канапа"

  • Постраждало троє людей, двох госпіталізували

  • Є інформація, що вибухнули газові балони

Вибух стався у ресторані 'Канапа'

У ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в центрі Києва прогримів вибух.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, подія трапилася на кухні закладу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вибух стався на кухні ресторану "Канапа".

В результаті цього постраждало троє людей. Одна з них відмовилася від госпіталізації.

Ресторан "Канапа" на Андріївському узвозі в Києві.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок порушення правил техніки безпеки персоналом закладу.

На місце прибули правоохоронці.

За словами джерел OBOZREVATEL вибухнули чотири невеликих газових балона об'ємом 0,75 кг (1,9 л). Поруч з ними знаходилася піч, від якої балони нагрілися.

Поліція встановлює причини вибуху в ресторані "Канапа".

На місце події приїхала поліція, яка має встановити всі обставини події.

На місце події прибули пожежники.
На місце вибуху в ресторані Києва прибули кілька "швидких".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині стався розрив труби, яка подає газ в Європу.

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