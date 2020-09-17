У ресторані в центрі Києва прогримів вибух: стала відома назва закладу. Фото та відео

У ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в центрі Києва прогримів вибух.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, подія трапилася на кухні закладу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті цього постраждало троє людей. Одна з них відмовилася від госпіталізації.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок порушення правил техніки безпеки персоналом закладу.

За словами джерел OBOZREVATEL вибухнули чотири невеликих газових балона об'ємом 0,75 кг (1,9 л). Поруч з ними знаходилася піч, від якої балони нагрілися.

На місце події приїхала поліція, яка має встановити всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині стався розрив труби, яка подає газ в Європу.