У Раді знайшли таємну "кнопку для голосування". Фотофакт

У Верховній Раді України парламентарій виявив неприємний сюрприз у сесійній залі - грудку приклеєних жуйок.

Фотографію знахідки з саркастичним підписом опублікував на своїй сторінці нардеп від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Сесійна зала. Ложа почесних гостей. У перерві підсів туди до колеги, щоб переговорити. І мав необережність зробити кілька зайвих рухів і доторкнутися до нижньої частини дерев'яного столу. Там - традиційно приліплена жуйка, та й не одна", - переказав Іллєнко.

Фотофакт конфузу він запропонував назвати "Світлом законотворчості" або "Народженням поправки з духу регламенту".

Facebook Андрій Іллєнко

Жарти над побаченим продовжилися і в коментарях.

"Ознака сакральності влади", "Це підслушка", "Таємна кнопка для голосування", - висловилися користувачі під постом.

Facebook Андрій Іллєнко

Facebook Андрій Іллєнко

Facebook Андрій Іллєнко

Як писав OBOZREVATEL, депутат Ради потрапив в гучний скандал через парковку.