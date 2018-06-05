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У Раді знайшли таємну "кнопку для голосування". Фотофакт

2.2тЧитати новину російською

У Верховній Раді України парламентарій виявив неприємний сюрприз у сесійній залі - грудку приклеєних жуйок.

Фотографію знахідки з саркастичним підписом опублікував на своїй сторінці нардеп від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Сесійна зала. Ложа почесних гостей. У перерві підсів туди до колеги, щоб переговорити. І мав необережність зробити кілька зайвих рухів і доторкнутися до нижньої частини дерев'яного столу. Там - традиційно приліплена жуйка, та й не одна", - переказав Іллєнко.

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Фотофакт конфузу він запропонував назвати "Світлом законотворчості" або "Народженням поправки з духу регламенту".

Facebook Андрій Іллєнко

Жарти над побаченим продовжилися і в коментарях.

"Ознака сакральності влади", "Це підслушка", "Таємна кнопка для голосування", - висловилися користувачі під постом.

Facebook Андрій Іллєнко

Facebook Андрій Іллєнко

Facebook Андрій Іллєнко

Як писав OBOZREVATEL, депутат Ради потрапив в гучний скандал через парковку.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Верховна Рада України
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