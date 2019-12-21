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21 грудня • оновлено в 15:24
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"У нас нові правила!" На залізничному вокзалі Києва "відшили" відому доброволицю ДУК ПС

2.2т
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"Укрзалізниця" вкотре втрапила у скандальну ситуацію – працівників центрального залізничного вокзалу у Києві впіймали на хамстві щодо військових добровольців, які не мають посвідчення учасника бойових дій.

Інцидент трапився 20 грудня приблизно о 4-ій ранку в залі очікування для військовослужбовців. Про нього на своїй сторінці у Facebook розповіла відома волонтерка Аліна Михайлова.

"Добровольці зайти не можуть? Мені відмовили у вході за посвідченням добровольця та посвідченням медика ДУК ПС", – написала вона.

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Волонтерка Аліна Михайлова розповіла про інцидент на залізничному вокзалі Києва

Волонтерка Аліна Михайлова розповіла про інцидент на залізничному вокзалі Києва

Дівчина зазначила, що іще місяць тому проходила за цими ж документами до зали.

"А тепер в нас нові правила. І жінка просто зачинила переді мною двері на ключ. Не знаю – це працівниця залізниці чи волонтер, але різниці немає – людина мерзота, без будь-якого розуміння та поваги!" – наголосила вона.

Дівчину не пустили до зали за посвідченнями добровольця та медика ДУК ПС

Дівчину не пустили до зали за посвідченнями добровольця та медика ДУК ПС

Facebook/Alina Mykhailova

За її словами, розділення "добровольці – ЗСУ/УБД" останнім часом вона зустрічає аж занадто часто. До того ж від тих, хто нібито позиціонує себе "ціннісним патріотом".

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

"І на 5-й рік російсько-української війни все частіше потрібно обстоювати своє право на просто адекватне ставлення. Цьому суспільству потрібні масштабні курси під назвою "як шанувати тих, завдяки кому ти живий і маєш можливість говорити всіляку дичину". І це стосується далеко не тільки цієї ситуації. Не знаю навіть, кому дякувати за таку "гостинність" на київському вокзалі до тих, у кого немає УБД", – підсумувала Аліна Михайлова.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

Зауважимо, що її допис зібрав понад 600 "лайків" і майже двісті коментарів. Користувачі соцмережі підтримали дівчину й також висловили своє обурення черговим інцидентом із недопущенням військових добровольців за чи без УБД.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Facebook/Alina Mykhailova

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця скандали добровольці волонтерство
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
придет день, добровольцев ДУК ПС будут на березах развешивать... помянете мои слова...
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2
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Zhikharev Dmitry, не будет этого на Украине. Исключительно в Польше, Венгрии, Румынии, где их будут отлавливать на тропе бегства в старую толерантную европу ...
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1
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семенов Александр
семенов Александр
Скоро за эти удостоверения убийц .. сажать будут .... пожизненно
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
семенов Александр, Скоро за эти удостоверения, вешать будут!
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