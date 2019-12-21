"У нас нові правила!" На залізничному вокзалі Києва "відшили" відому доброволицю ДУК ПС

"Укрзалізниця" вкотре втрапила у скандальну ситуацію – працівників центрального залізничного вокзалу у Києві впіймали на хамстві щодо військових добровольців, які не мають посвідчення учасника бойових дій.
Інцидент трапився 20 грудня приблизно о 4-ій ранку в залі очікування для військовослужбовців. Про нього на своїй сторінці у Facebook розповіла відома волонтерка Аліна Михайлова.
"Добровольці зайти не можуть? Мені відмовили у вході за посвідченням добровольця та посвідченням медика ДУК ПС", – написала вона.
Волонтерка Аліна Михайлова розповіла про інцидент на залізничному вокзалі Києва
Дівчина зазначила, що іще місяць тому проходила за цими ж документами до зали.
"А тепер в нас нові правила. І жінка просто зачинила переді мною двері на ключ. Не знаю – це працівниця залізниці чи волонтер, але різниці немає – людина мерзота, без будь-якого розуміння та поваги!" – наголосила вона.
Дівчину не пустили до зали за посвідченнями добровольця та медика ДУК ПС
Facebook/Alina Mykhailova
За її словами, розділення "добровольці – ЗСУ/УБД" останнім часом вона зустрічає аж занадто часто. До того ж від тих, хто нібито позиціонує себе "ціннісним патріотом".
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
"І на 5-й рік російсько-української війни все частіше потрібно обстоювати своє право на просто адекватне ставлення. Цьому суспільству потрібні масштабні курси під назвою "як шанувати тих, завдяки кому ти живий і маєш можливість говорити всіляку дичину". І це стосується далеко не тільки цієї ситуації. Не знаю навіть, кому дякувати за таку "гостинність" на київському вокзалі до тих, у кого немає УБД", – підсумувала Аліна Михайлова.
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
Зауважимо, що її допис зібрав понад 600 "лайків" і майже двісті коментарів. Користувачі соцмережі підтримали дівчину й також висловили своє обурення черговим інцидентом із недопущенням військових добровольців за чи без УБД.
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
Скріншот коментарів
Facebook/Alina Mykhailova
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроєкт, що передбачає надання статусу учасника бойових дій воїнам добровольчих формувань.
У п'ятницю, 20 грудня, Верховна Рада України дозволила морякам і льотчикам отримувати статус учасника бойових дій.
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