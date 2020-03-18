У Київській області введено режим НС: всі деталі

У середу, 18 березня, в Київській області ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.

На території регіону і міста Києва виявлено вже 3 випадки зараження. Про це сказано в повідомленні на сайті Київської ОДА.

Відзначається, що відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Засідання пройшло під головуванням Василя Володіна, тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОДА.

У Київській області введено режим НС

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, викликану вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". І тимчасово вирішили ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", – вирішила комісія.

Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА.

Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.

"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів. Першочергово – таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.Важливо, щоб люди усвідомили небезпеку захворювання, сумлінно дотримувалися правил безпеки та зберігали спокій", – заявив Володін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режим надзвичайної ситуації був введений також у Житомирській та Чернівецькій областях.

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