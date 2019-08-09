У Києві зіткнулися три фури: в мережу потрапили фото аварії

У Києві в п'ятницю, 9 серпня, відбулася ДТП за участю трьох вантажівок, в якій постраждала одна людина.

Інцидент трапився на Столичному шосе поблизу проспекту Науки, повідомляє "Киев Оперативный" у Facebook.

Відомо, що на спуску зі шляхопроводу водій вантажівки Mersedes почав знижувати швидкість перед перешкодою в русі. Водій другої машини це помітив і також почав пригальмовувати.

Київ Оперативний

Водночас водій DAF із причепом, завантаженим зерном, не вибрав безпечну швидкість і дистанцію та застосував екстрене гальмування, проте допустив зіткнення з однією із вантажівок. Та, в свою чергу, протаранила Mersedes.

"Травми ніг отримав водій Мерседеса AI0788HM, але після надання допомоги бригадою швидкої від госпіталізації відмовився.

З огляду на пошкодження його авто (зім'ята кабіна з боку водія, відірвані водійські двері), можна з упевненістю сказати, що водій народився в сорочці", – йдеться в повідомленні.

Київ Оперативний

Відзначається, що після аварії для проїзду залишилася лише одна смуга, через що зібрався затор аж від моста Патона.

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули 4 особи.

За даними Департаменту патрульної поліції, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми. Всього зафіксовано 86 тисяч аварій за 2019 рік.

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