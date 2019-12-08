У Києві збирається Майдан проти капітуляції: усі подробиці онлайн

У Києві на Майдані Незалежності почали збиратися люди на акцію протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".

Станом на 12.30 неділі на головній площі столиці вже зібралося близько трьохсот чоловік, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

На Майдані вже поставили сцену. Початок мітингу заплановано на 13:00.

У Києві проходить акція проти капітуляції України

Нагадаємо, вийти на Майдан українців закликали три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність".

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію того, що відбувається.

У Києві проходить акція проти капітуляції України

У Києві проходить акція проти капітуляції України

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Як писав OBOZREVATEL:

Напередодні саміту в "нормандському форматі" політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" прийняли спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання в ході переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

21 листопада, в День гідності і свободи на Майдані Незалежності пройшло віче проти капітуляції.

29 жовтня за Офісом президента Володимира Зеленського пройшла акція протесту в зв'язку з початком розведення військ в Золотому на Донбасі. На думку учасників, відведення більше схожий на відступ української армії.

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