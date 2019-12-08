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8 грудня • оновлено в 12:56
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У Києві збирається Майдан проти капітуляції: усі подробиці онлайн

2.2т
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У Києві на Майдані Незалежності почали збиратися люди на акцію протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".

Станом на 12.30 неділі на головній площі столиці вже зібралося близько трьохсот чоловік, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

На Майдані вже поставили сцену. Початок мітингу заплановано на 13:00.

У Києві проходить акція проти капітуляції України

У Києві проходить акція проти капітуляції України

Новини
"Ні капітуляції": напередодні зустрічі Путіна і Зеленського в Києві пройдуть масові акції протесту

Нагадаємо, вийти на Майдан українців закликали три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність".

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію того, що відбувається.

У Києві проходить акція проти капітуляції України

У Києві проходить акція проти капітуляції України

У Києві проходить акція проти капітуляції України

У Києві проходить акція проти капітуляції України

Дивіться відео на тему:

Як писав OBOZREVATEL:

  • Напередодні саміту в "нормандському форматі" політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" прийняли спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання в ході переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

  • 21 листопада, в День гідності і свободи на Майдані Незалежності пройшло віче проти капітуляції.

  • 29 жовтня за Офісом президента Володимира Зеленського пройшла акція протесту в зв'язку з початком розведення військ в Золотому на Донбасі. На думку учасників, відведення більше схожий на відступ української армії.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Автор "капитуляции" призывает хрюкать против капитуляции.
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Нож Всвину
Нож Всвину
без покрышек - незачёт
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А почему без кастрюлек?))))
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