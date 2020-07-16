У Києві затримали серійного ґвалтівника: поліція розкрила подробиці

У Києві затримали 46-річного жителя столиці, який з початку поточного літа кілька разів нападав на молодих жінок з метою зґвалтування.

Як сказано в Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Національної поліції України, чоловік орудував в Голосіївському районі.

"Покидьок, користуючись відсутністю сторонніх очей на віддалених від громадськості придорожніх зонах, посеред білого дня підходив ззаду до обраних жертв - жінок та, холоднокровно, маючи на меті тваринне бажання, накидував на обличчя і шию тендітних дівчат ремінь. У подальшому, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти у ліс чи інше потаємне місце", – написано в повідомленні.

Правоохоронці встановили його особу та затримали, оголосивши про підозру у вчиненні замахів на згвалтування. За клопотанням правоохоронних органів суд вже прийняв рішення про утримання під вартою.

Фото - Департамент карного розшуку Національної поліції України

"Доречі, підозрюваним виявився 46 річний місцевий житель столиці, який з 1990 року періодично потрапляв за грати, де відбував покарання за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, розбою, хуліганства, і вишенька на торті – зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом", – зазначили правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, українці, постраждалі в результаті насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію з держбюджету.