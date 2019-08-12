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У Києві замінували десятки ТРЦ, лікарні і вокзал: список

1.8т Читати матеріал російською

У понеділок, 12 серпня, в Києві заявили про мінування всіх лікарень, мостів і торгово-розважальних центрів.

Про це повідомляє "Еспресо". Відзначається, що Національна поліція направила на основні об'єкти вибухотехніків, кінологів та слідчих.

Як уточняє "Інтерфакс-Україна", нібито замінували також аеропорти дитячі садки і низку інших будівель.

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Крім того, близько 16:50 надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу в Києві. З Центрального вокзалу евакуювали відвідувачів. Повідомили також про мінування автовокзалу.

Евакуація на вокзалі в Києві

Евакуація на вокзалі в Києві

Facebook "Kyiv Artyl"

Також надійшло повідомлення про мінування Національної академії державного управління при президенті України. За даними поліції, виклик виявився помилковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві заявили про мінування ресторанів, станції метро й аеропорта.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Онижедети развлекаются...
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Камастра Вика
Камастра Вика
В Николаеве уже были(раннее)подобные "УЧЕНИЯ",наши подопечные ещё долго потом отходили..
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
По данным полиции, все звонки шли с территории Молдавии, этим то чего не хватает?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Жeнька, Видимо заробитчане согласны даже в Молдавии работать...
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