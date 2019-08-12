У Києві замінували десятки ТРЦ, лікарні і вокзал: список

У понеділок, 12 серпня, в Києві заявили про мінування всіх лікарень, мостів і торгово-розважальних центрів.
Про це повідомляє "Еспресо". Відзначається, що Національна поліція направила на основні об'єкти вибухотехніків, кінологів та слідчих.
Як уточняє "Інтерфакс-Україна", нібито замінували також аеропорти дитячі садки і низку інших будівель.
Крім того, близько 16:50 надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу в Києві. З Центрального вокзалу евакуювали відвідувачів. Повідомили також про мінування автовокзалу.
Евакуація на вокзалі в Києві
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Також надійшло повідомлення про мінування Національної академії державного управління при президенті України. За даними поліції, виклик виявився помилковим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві заявили про мінування ресторанів, станції метро й аеропорта.
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