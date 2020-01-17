У Києві з вікна елітної багатоповерхівки випала людина: перші подробиці

В Оболонському районі Києва, 17 січня, в результаті падіння з вікна багатоповерхівки загинула людина.
Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua. Смерть настала миттєво. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Героїв Сталінграда, 10-А.
На місці працюють поліція і СОГ. Подробиці події встановлюються.
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Як писав OBOZREVATEL, у Львові з вікна четвертого поверху багатоповерхівки випала 21-річна дівчина – жителька Перемишлянського району. При огляді виявилося, що у неї порізані вени на руці.
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