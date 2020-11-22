У Києві водійка на повній швидкості влетіла у вантажівку. Відео

У Києві дівчина-водій потрапила у аварію – вона на великій швидкості влетіла у вантажівку.

Про це повідомили у співтоваристві Київ Оперативний в Telegram. Інцидент трапився вночі 22 листопада, на вулиці Міській в районі Академмістечка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Відзначається, що в результаті ДТП загиблих немає, проте дівчина, яка була за кермом, отримала відкритий перелом ноги.

"На жаль, в результаті аварії у дівчини відкритий перелом ноги. Великий респект бійцям Нацгвардії, які проїжджали в цей момент поруч і надали першу допомогу постраждалій і допомогли лікарям швидкої занурити її в карету", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввечері у вівторок, 10 листопада, відбулася ДТП з машиною швидкої допомоги, в результаті якого постраждав водій медичної бригади.