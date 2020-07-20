У четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, в Києві відкрили меморіал на його пам'ять.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Масі Наєм. Пам'ятний знак встановили на вулиці Івана Франка – неподалік від будинку, де жив Шеремет, і на місці, де загинув.

Так, на відкриття прийшли десятки людей. Вони провели акцію в пам'ять про журналіста з вимогою знайти реальних замовників і виконавців вбивства.

У Києві відкрили меморіал Шеремету: активісти провели мітинг у четверті роковини вбивства журналіста Facebook Masi Nayyem

Пам'ятник являє собою білий пом'ятий аркуш паперу з ім'ям і прізвищем убитого журналіста.

Автор меморіалу – відомий український скульптор Назар Білик.

У Києві відкрили меморіал Шеремету: активісти провели мітинг у четверті роковини вбивства журналіста Facebook Masi Nayyem

Акція в четверті роковини вбивства Шеремета Скриншот

Акція в четверті роковини вбивства Шеремета Скриншот

Акція в четверті роковини вбивства Шеремета Скриншот

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням. Він їхав на ранковий ефір своєї програми.

Розслідування вбивства Шеремета чиновники публічно називали "справою честі", проте вже 4 роки, незважаючи на численні експертизи, допити понад тисячі осіб, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайт, винних ще не встановлено.

12 грудня 2019 го року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко. Останнього називали організатором злочинної групи. Яна Дугар нібито займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті слідування змовників.

У Києві відкрили меморіал Шеремету: активісти провели мітинг у четверті роковини вбивства журналіста Facebook Masi Nayyem

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Юлію Кузьменко та Андрія Антоненко – продовжать утримувати під вартою на час розгляду справи. У той же час третьої обвинуваченої – Яні Дугар – запобіжний захід пом'якшили.