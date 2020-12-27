У Києві від COVID-19 помер відомий лікар-завідувач інфекційною реанімацією

Від коронавірусної хвороби (COVID-19) помер завідувач інфекційною реанімацією 5-ї лікарні Києва Олександр Артемов.

Як повідомила в Facebook лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, він перебував у реанімації останні 60 днів.

"Наш незмінний багатолітній завідувач інфекційною реанімацією спочатку в Олександрівській лікарні, потім – у 9-й лікарні, останніми роками – 5-та лікарня міста Києва", – написала вона.

За словами Голубовської, Артемов був прекрасним лікарем, завідувачем і чудовою людиною.

"Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників", – додала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник помер внаслідок ускладнень коронавірусу 26 листопада.