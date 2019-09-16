У Києві вдруге відкрили скляний міст: опубліковано відео

У Києві в понеділок, 16 вересня, вдруге відкрили пішохідно-велосипедний скляний міст.

Про відновлення повного доступу до споруди, що з'єднує арку Дружби народів і парк Володимирська гірка, в Twitter повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні під вечір зняли огородження і відкрили оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвилююся... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інциденті", - написав він.

Друзі! Сьогодні під вечір зняла огородження и відкрілі оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвиля ... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інцідентів. І краса, что створ, радуватіме киян та туристов, Які відвідують нашу гарну локацію. pic.twitter.com/LgdPiGZi2S - Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) September 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міст в Києві був відкритий в кінці травня, але незабаром його закрили через пошкодження скляної підлоги.

У липні на мосту знову утворилася тріщина, але вже біля основи одного з огорож.

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