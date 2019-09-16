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17 вересня • оновлено в 01:25
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У Києві вдруге відкрили скляний міст: опубліковано відео

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У Києві в понеділок, 16 вересня, вдруге відкрили пішохідно-велосипедний скляний міст.

Про відновлення повного доступу до споруди, що з'єднує арку Дружби народів і парк Володимирська гірка, в Twitter повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні під вечір зняли огородження і відкрили оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвилююся... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інциденті", - написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міст в Києві був відкритий в кінці травня, але незабаром його закрили через пошкодження скляної підлоги.

У липні на мосту знову утворилася тріщина, але вже біля основи одного з огорож.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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