У Києві в "Жулянах" сталася НП із літаком: усі подробиці

Літак "Белавіа" "Київ-Мінськ" викотився за межі злітно-посадочної смуги у київському аеропорту Жуляни ввечері 12 липня.

Про інцидент повідомляють у соцмережах очевидці. Зокрема, пасажирка літака Kasia Syramalot уточнила, що в результаті ніхто не постраждав. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мінськ-Київ. Літак Belavia у Жулянах вилетів зі злітно-посадкової смуги у поле (наскільки розумію, смуги тут досить розбиті). Пілот встиг загальмувати, щоб не в'їхати в огорожі. Але ліхтарі на полі все-таки трохи пом'яли", – написала вона в Instagram.

У "Жулянах" сталася НП із літаком Instagram Kasia Syramalot

В аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) повідомили, що рейс B2847 із Мінська мав приземлитися о 23.40. При посадці Boeing 737-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 100 метрів, передає TUT.BY.

Літак, за словами представника аеропорту, отримав незначні пошкодження "у вигляді подряпаної фарби".

У "Жулянах" сталася НП із літаком ТUT.BY

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року літак Boeing 777-200 авіакомпанії Air Canada, що летів за маршрутом Ванкувер – Сідней, здійснив аварійну посадку в Гонолулу (Гавайські острови, США), у результаті чого постраждали 35 осіб.

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