У Києві в "Жулянах" сталася НП із літаком: усі подробиці

Літак "Белавіа" "Київ-Мінськ" викотився за межі злітно-посадочної смуги у київському аеропорту Жуляни ввечері 12 липня.
Про інцидент повідомляють у соцмережах очевидці. Зокрема, пасажирка літака Kasia Syramalot уточнила, що в результаті ніхто не постраждав. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Мінськ-Київ. Літак Belavia у Жулянах вилетів зі злітно-посадкової смуги у поле (наскільки розумію, смуги тут досить розбиті). Пілот встиг загальмувати, щоб не в'їхати в огорожі. Але ліхтарі на полі все-таки трохи пом'яли", – написала вона в Instagram.
У "Жулянах" сталася НП із літаком
Instagram Kasia Syramalot
В аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) повідомили, що рейс B2847 із Мінська мав приземлитися о 23.40. При посадці Boeing 737-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 100 метрів, передає TUT.BY.
Літак, за словами представника аеропорту, отримав незначні пошкодження "у вигляді подряпаної фарби".
У "Жулянах" сталася НП із літаком
ТUT.BY
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня поточного року літак Boeing 777-200 авіакомпанії Air Canada, що летів за маршрутом Ванкувер – Сідней, здійснив аварійну посадку в Гонолулу (Гавайські острови, США), у результаті чого постраждали 35 осіб.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".