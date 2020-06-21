У Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух газу в дев’ятиповерхівці на проспекті Григоренка, 41. У результаті було пошкоджено декілька поверхів.

За даними ДСНС, під завалами перебувають люди, інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. У мережі опублікували фото та відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"У дев’ятиповерховому житловому будинку трапився вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", – інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що на місце надзвичайної події терміново виїхали всі аварійні служби, а також медики і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 46 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Було евакуйовано 21 особу. Крім цього, з-під завалів рятувальники деблокували одну людину й проводилося деблокування ще трьох.

За словами очевидців, звук від вибуху в багатоповерхівці на Позняках було чути на весь район, у результаті зруйновано щонайменше шість квартир.

У багатоповерхівці Києва вибухнув газ (Facebook Києва оперативного)

Надзвичайна подія трапилася на проспекті Григоренка, 41 (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: зруйновано декілька поверхів. Відео (Фото із соцмереж)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі Київської області в приватному дворі трапився вибух гранати, в результаті якого один чоловік загинув, а інший отримав осколкові поранення.