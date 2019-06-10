У Києві в Раді та на п'яти станціях метро шукають бомбу: що сталося

У понеділок, 10 червня, в київську поліцію повідомили про мінування низки держустанов, станцій метро і супермаркету.

Як повідомляє "Інформатор", повідомлення про мінування Верховної Ради і п'ять станцій метро надійшли на електронну пошту столичної Нацполіції.

Також під "мінування" потрапили будівлі Міністерства оборони України, магазину "Дари моря" і супермаркету METRO. Поліцейські шукають вибухівку на наступних станціях метро: "Олімпійська", "Театральна", "Золоті ворота", "Печерська" і "Теремки".

Повідомляється, що за адресами вказаних об'єктів виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Крім того, всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.

При цьому в прес-службі столичного метрополітену повідомили, що на перевірку закриті лише станції "Театральна" і "Золоті ворота", але після помилкового мінування їх знову відкрили. На даний час закрита лише станція "Теремки".

Мінування в Києві Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках.

Раніше невідомі заявили про замінування декількох великих ТРЦ. Відвідувачів і співробітників евакуювали з шести торгових центрів.

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