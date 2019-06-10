ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
LadyCity

/Кримінал

У Києві в Раді та на п'яти станціях метро шукають бомбу: що сталося

1.2тЧитати матеріал російською

У понеділок, 10 червня, в київську поліцію повідомили про мінування низки держустанов, станцій метро і супермаркету.

Як повідомляє "Інформатор", повідомлення про мінування Верховної Ради і п'ять станцій метро надійшли на електронну пошту столичної Нацполіції.

Також під "мінування" потрапили будівлі Міністерства оборони України, магазину "Дари моря" і супермаркету METRO. Поліцейські шукають вибухівку на наступних станціях метро: "Олімпійська", "Театральна", "Золоті ворота", "Печерська" і "Теремки".

Новини
Росія "мінувала" в Україні кінотеатри та бізнес-центри

Повідомляється, що за адресами вказаних об'єктів виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Крім того, всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.

При цьому в прес-службі столичного метрополітену повідомили, що на перевірку закриті лише станції "Театральна" і "Золоті ворота", але після помилкового мінування їх знову відкрили. На даний час закрита лише станція "Теремки".

Мінування в Києві

Мінування в Києві

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках.

Раніше невідомі заявили про замінування декількох великих ТРЦ. Відвідувачів і співробітників евакуювали з шести торгових центрів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
патрульна поліціямінуванняВерховна Рада УкраїниКиївський метрополітен
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Это дело рук савченко и рубана
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel