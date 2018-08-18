У Києві в небо підняли бойові літаки: з'явилися епічні фото

У мережі з'явилися фото репетиції повітряної частини параду, присвяченого Дню Незалежності України, в Києві на Хрещатику.

Знімки були опубліковані у Twitter на сторінці Ukr_Che. У тренувальних польотах беруть участь літаки Іл-76МД, Су-27, Су-24М (МР), Су-25 і МіГ-29.

Крім того, на параді також з'являться військовий літак Ан-178 і 4 вертольоти Мі-14.

Репетиція повітряної частини параду

Іл-76МД та 16 літаків Су-27, Су-24М (МР), Су-25 і МіГ-29. pic.twitter.com/voWypH9jgo - Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 серпня 2018 р

Повітряний парад на 24.08

Ан-178 + аж 4 Мі-14 pic.twitter.com/z3WYtzdS7G - Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторака - Юрій Бірюков опублікував на своїй сторінці в Facebook відео репетиції параду до Дня Незалежності. Так, він назвав важку техніку, яка проходила біля нього, "смертю наших ворогів".