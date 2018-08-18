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У Києві в небо підняли бойові літаки: з'явилися епічні фото

8.6тЧитати новину російською

У мережі з'явилися фото репетиції повітряної частини параду, присвяченого Дню Незалежності України, в Києві на Хрещатику.

Знімки були опубліковані у Twitter на сторінці Ukr_Che. У тренувальних польотах беруть участь літаки Іл-76МД, Су-27, Су-24М (МР), Су-25 і МіГ-29.

Крім того, на параді також з'являться військовий літак Ан-178 і 4 вертольоти Мі-14.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторака - Юрій Бірюков опублікував на своїй сторінці в Facebook відео репетиції параду до Дня Незалежності. Так, він назвав важку техніку, яка проходила біля нього, "смертю наших ворогів".

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військовий парад у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А где очередная вундервафля, эскадрилья боевых воздушных змеев?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа! Без комментариев!
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы где то авиационного керосина стырили. Вся овиация Вяликой ахрарной Диржавы в небе! Пролетят два АН-2, с летчиками вооруженными Маузерами.
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Хозяин Хохлов, ты русопидар и звать тебя Хуй-Хохлов!
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