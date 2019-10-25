У Києві тролейбус розніс на друзки світлофор. Фото та карта

У п'ятницю, 25 жовтня, в Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, ДТП відбулася на перетині вулиць Сирецької та Кирилівської.

Попередньо встановлено, що під час руху тролейбус збив світлофори, що були закріплені над проїжджою частиною. Уламки полетіли на дорогу й зачепили автівки поблизу.

Через розбитий світлофор рух авто обмежений, але не припинився, машини лише оминали уламки.

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ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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