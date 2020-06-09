Суддя Шостого апеляційного суду Костянтин Бабенко ледь не вибив телефон з рук журналістки журналу "Новое время" Христини Бердинських.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що таку реакцію судді викликало питання про його заборгованості перед ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) елітного житлового комплексу на Печерську.

Суддя Костянтин Бабенко напагався вибити телефон у журналістки sud.ua

Вона уточнила, що борг перевищує 230 тисяч гривень. Загальний борг ОСББ перед Київтеплокомуненерго становить близько 3 мільйонів гривень.

За словами Бердинских, Бабенко був присутній на останніх зборах ОСББ і постійно виходив кудись: "Кілька разів він покидав збори, йшов кудись з двору і повертався у ще більш нетверезому стані".

Журналістка зазначила, що суддя на зборах обіцяв погасити борг поступово.

"В кінці зборів, коли попросили підняти руки чи є боржники серед жителів, він підняв руку і почав розповідати комусь із жителів, що він сплатить борг поступово. У квартирі, оформленій на його дочку, і де він проживає всі ці роки, найбільша сума боргу перед ОСББ всіх жителів – борг становить понад 230 тисяч грн. Суддя його не виплачує, були навіть судові процеси з цього приводу і нічого. Він продовжує не платити", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року суддю Бабенко зловили за кермом в стані алкогольного сп'яніння. У січні суд виправдав його.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!