У Києві сталося потрійне ДТП з маршруткою: опубліковані фото і відео

У суботу, 9 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталося потрійне ДТП за участю двох легковиків і маршрутки №188, в результаті чого сильно постраждала одна людина.

Аварія сталася близько 20:30 в районі станції метро "Житомирська", передає "Інформатор".

інформатор

Згідно з попередньою інформацією, Opel Omega і Chevrolet Lacetti, їхали в бік Житомирської траси, а маршрутка з пасажирами виїжджала з зупинки перед легковиками.

інформатор

Як розповів водій Chevrolet, він почав перелаштовуватися в крайній лівий ряд і в цей момент його вдарив Opel. Від удару Lacetti викинуло на відбійник, після чого машина почала крутитися по трасі близько 100 м. А Omega влетіла в маршрутку.

інформатор

В результаті сильно постраждав пасажир Opel, який був госпіталізований у важкому стані.

На місці ДТП працювала поліція, медики та опергрупа. Винуватця аварії буде встановлювати слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня в Запоріжжі сталася ДТП, в якому загинула сімейна пара. Троє їхніх дітей були госпіталізовані.