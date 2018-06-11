У Києві сталося масове отруєння курсантів

У київському Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 11 червня відбулося масове отруєння курсантів.

Погане самопочуття відчули 50 людей, йдеться у випуску "Факти" на ICTV.

За словами керівництва інституту, під час ранкового шикування курсанти відчули біль у животі.

"Їх оглянули і надали їм першу медичну допомогу. Тяжкохворих, які б потребували стаціонарного лікування, немає", - розповів заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Олег Петровський.

Також він зазначив, що більшість із хворих курсантів вчора була в звільненні у Києві.

Інформацію про масове отруєння опублікували також і в групі "Київ Оперативний" у Facebook, але зі значно більшою кількістю постраждалих.

"Із власних джерел ми дізналися, що насправді постраждало понад 150 людей", - написали в групі. Однак офіційно це інформація не підтверджена.

Як писав OBOZREVATEL, масове отруєння дітей в школі №8 в Черкасах могло бути невипадковим.