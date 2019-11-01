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1 листопада • оновлено в 11:23
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У Києві сталася страшна пожежа на Печерську: з'явилося ексклюзивне відео

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Масштабне загоряння приватного будинку в Печерському районі Києва вранці 1 листопада зняли на відео.

Як повідомляла OBOZREVATEL начальник прес-служби ГСЧС в Києві Світлана Водолага, горів дах будинку, який розташований на провулку Ольшанський, 20В.

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На місці спалаху працюють рятувальники. Одна з версій пожежі – коротке замикання.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

ГСЧС

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

ГСЧС

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

ГСЧС

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

ГСЧС

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня в Шевченківському районі Києва розгорілася сильна пожежа в 6-поверховому житловому будинку на вул. Пирогова, 2. На місці працювали 22 одиниці основної та спецтехніки, було задіяно близько 80 рятувальників.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
пожежа видео ГосЧС
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