У Києві сталася страшна пожежа на Печерську: з'явилося ексклюзивне відео

Масштабне загоряння приватного будинку в Печерському районі Києва вранці 1 листопада зняли на відео.
Як повідомляла OBOZREVATEL начальник прес-служби ГСЧС в Києві Світлана Водолага, горів дах будинку, який розташований на провулку Ольшанський, 20В.
На місці спалаху працюють рятувальники. Одна з версій пожежі – коротке замикання.
Пожежа в Києві
ГСЧС
Пожежа в Києві
ГСЧС
Пожежа в Києві
ГСЧС
Пожежа в Києві
ГСЧС
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Пожежа в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня в Шевченківському районі Києва розгорілася сильна пожежа в 6-поверховому житловому будинку на вул. Пирогова, 2. На місці працювали 22 одиниці основної та спецтехніки, було задіяно близько 80 рятувальників.
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