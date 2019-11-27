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29 листопада • оновлено в 11:54
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Палахкотів, як факел: у Києві розгорілася пожежа в житловому будинку. Перше відео

5.2т
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У середу, 27 листопада, в Києві загорілася квартира на першому поверсі житлового будинку в районі розважального центру Dream Town на станції метро "Мінська".

Пдтверджуюче відео з місця НП опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вогонь охопив всю квартиру. На момент публікації відео пожежники ще не прибули. Також не було інформації і про постраждалих.

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У Києві в хостелі спалахнула масштабна пожежа

У Києві розгорілася пожежа в житловому будинку

У Києві розгорілася пожежа в житловому будинку

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва, на вулиці Вербицького, 32, спалахнула пожежа в приміщенні сауни з дівчатами всередині. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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