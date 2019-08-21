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У Києві спіймали на гарячому педофіла: відеофакт

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У Києві на вул. Здолбунівської активісти спіймали педофіла, проте покарати його не вдалося.

Так, у групі "Київ Оперативний" в Facebook було оприлюднено відео з 14-річним хлопчиком та чоловіком, який, за словами авторів кадрів, чіплявся до дитини. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На момент зйомки можливий збоченець лежав обличчям у землю зі зв'язаними руками.

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У Києві спіймали на гарячому педофіла: відеофакт

Скріншот з відео

У Києві спіймали на гарячому педофіла: відеофакт

Скріншот з відео

Активісти запевнили, що у них є всі відеодокази злочину, проте батько хлопчика (нібито місцевий алкоголік) відмовився писати заяву і тому педофіла відпустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва злочинець напав на 13-річну дівчинку прямо в під'їзді багатоповерхового будинку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Махно Володимир
Махно Володимир
я думаю и папа алкашь сам педофил.
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Петров Денис
Петров Денис
есть доказательства нет заявления! есть заявления нет доказательств ! Украина !!
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