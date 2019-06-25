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У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича

19.6тЧитати матеріал російською

У вівторок, 25 чкрвня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради Юрій Сиротюк. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про заміну старих назв проспектів Московского і Генерала Ватутіна в рамках декомунізації у 2016-2017 роках.

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Проспект Романа Шухевича

Проспект Романа Шухевича

kievstreets.org

Проспект Бандери

Проспект Бандери

Відзначається, що рішення ухвалила суддя Олеся Чудак, яка, за словами Сиротюка, відома переслідуваннями учасників Революції Гідності.

Депутат також додав, що позивачем виступила мати загиблої екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної Олена.

У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Facebook Сергія Мазура

У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Facebook Сергія Мазура

У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Скасування перейменування підтвердив і директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. "Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві", – написав він у Facebook.

"Повний текст із мотивацією буде через 5 днів. Отримаємо повний текст – будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!" – запевнив В'ятрович.

Рішення суду викликало бурхливе обговорення в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові проголосували за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований на пр. Григоренка в рамках декомунізації.

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Теми
Декомунізація в УкраїніНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Декомунизация
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Северг Олег
Северг Олег
Посмотрите что они Де Голю приписывают. Каким же тупым скотом нужно быть, что бы верить что он мог подобное сказать. Это просто нужны мозги кормовой мыши. Украина это 100% выбраковка. Просто место где живёт весь человеческий хлам.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Фашисты жалобно хрюкают чтобы их любимая биндера прыйшла,порядок навэла. А она нэ идэ,порядок никак не навэде. Почему, спросите вы??? Да потому как она давно дохлая, а они этого и не знают !!!
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"Достоинства"... мда.
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