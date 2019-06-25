У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича

У вівторок, 25 чкрвня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради Юрій Сиротюк. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про заміну старих назв проспектів Московского і Генерала Ватутіна в рамках декомунізації у 2016-2017 роках.

Проспект Романа Шухевича kievstreets.org

Проспект Бандери

Відзначається, що рішення ухвалила суддя Олеся Чудак, яка, за словами Сиротюка, відома переслідуваннями учасників Революції Гідності.

Депутат також додав, що позивачем виступила мати загиблої екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної Олена.

Facebook Сергія Мазура

Facebook Сергія Мазура

Скасування перейменування підтвердив і директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. "Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві", – написав він у Facebook.

"Повний текст із мотивацією буде через 5 днів. Отримаємо повний текст – будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!" – запевнив В'ятрович.

Рішення суду викликало бурхливе обговорення в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові проголосували за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований на пр. Григоренка в рамках декомунізації.

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