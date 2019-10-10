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10 жовтня • оновлено в 21:22
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У центрі Києва легковик протаранив "швидку": подробиці, фото і відео жахливої ДТП

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У четвер, 10 жовтня, у центрі Києва машина швидкої допомоги перекинулася разом із медиками і пацієнтом.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. ДТП трапилася близько 14:30 на перетині вулиць Жилянської і Антоновича (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, лікарі везли пацієнта у лікарню і дуже поспішали. Тієї миті, коли вони проїздили на червоне світло із увімкненими проблисковими маячками, у них влетів автомобіль Ford.

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У Києві авто протаранило "швидку"

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У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві авто протаранило "швидку"

У Києві авто протаранило "швидку"

Telegram-канал Віктора Далюка

На місце аварії негайно прибула друга "швидка", яка забрала пацієнта в лікарню. Зазначається, що у водія спецавто незначні садна. Чоловік, який був за кермом легковика, відбувся переляком.

Близько 15:15 на місце ДТП прибули патрульні і ще 6 машин "швидкої допомоги". Інформації про інших потерпілих немає. Рух на цій ділянці дороги частково перекрили.

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

У Києві "швидка" потрапила у жахливу ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві біля ТРЦ "Космополіт" зіштовхнулися легковик Peugeot і автомобіль швидкої медичної допомоги, який екстрено доправляв дитину в лікарню.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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Chupat Sergey
Chupat Sergey
Согласно ПДД водитель скорой должен убедится в безопасности своего маневра. а не тупо лететь на красный
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