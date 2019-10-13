У Києві серед вулиці розстріляли чоловіка: фото і подробиці НП

У Києві ввечері в неділю, 13 жовтня, серед вулиці застрелили чоловіка.

Як повідомили в поліції, НП сталася в Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській. Перехожі біля офісу побачили чоловіка з вогнепальними пораненнями. На місці інциденту правоохоронці виявили гільзи.

"За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів по затриманню підозрюваних, на їхній розшук орієнтовані всі наряди.

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Києві на озері в парку "Перемога" близько 12:00 знайшли труп чоловіка. Його виявили місцеві рибалки.

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