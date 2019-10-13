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13 жовтня • оновлено в 22:23
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У Києві серед вулиці розстріляли чоловіка: фото і подробиці НП

15.8т Читати матеріал російською

У Києві ввечері в неділю, 13 жовтня, серед вулиці застрелили чоловіка.

Як повідомили в поліції, НП сталася в Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській. Перехожі біля офісу побачили чоловіка з вогнепальними пораненнями. На місці інциденту правоохоронці виявили гільзи.

"За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів по затриманню підозрюваних, на їхній розшук орієнтовані всі наряди.

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

У Шевченківському районі застрелили чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в Києві на озері в парку "Перемога" близько 12:00 знайшли труп чоловіка. Його виявили місцеві рибалки.

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Україна Київ
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзге мир...
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно...в Москве и в 90е столько не стреляли...
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Попович Олег
Попович Олег
Serov Oleg, чего ты тут врёшь, да открой криминальные новости по Мацкве там блин каждый день убийства, троллина ватная.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешний "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ и НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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